Dünya şampiyonu güreşçiye coşkulu karşılama

--Sporcunun havaya fırlatılması

--İl Müdürü ve sporcunun açıklamaları



- - Dünya şampiyonu Cengiz Arslan memleketi Aydın’da büyük bir coşkuyla karşılandı AYDIN



- Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Cengiz Arslan, memleketi Aydın’da büyük bir coşkuyla karşılandı. Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen U23 Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 72 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Cengiz Arslan, finalde karşılaştığı Avrupa şampiyonu rakibi Gürcü Ramaz Zoidze'yi 2-1 yenerek altın madalyayı kazandı. İstanbul'da finalde kaybettiği Gürcü'den rövanşı alarak altın madalya kazanan Arslan, Türkiye’nin göğsünü kabarttı. Şampiyonanın ardından memleketi Aydın’a dönen dünya şampiyonu Cengiz Arslan, Gençlik ve Spor İl Müdürvekili Mikail Kavaklı ve yetiştiği Aydın Güreş Eğitim Merkezi sporcuları tarafından coşkuyla karşılandı. Arslan’ı omuzlarına alarak havaya fırlatan sporcu arkadaşları, dünya şampiyonluğunun tadını çıkarttı. 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Cengiz Arslan’ı kutlayan İl Müdürvekili Mikail Kavaklı, “Ortaokuldan beri bizimle birlikte olan kardeşimiz, bundan önce sayısız başarılara imza atmıştı. Geçtiğimiz yıl Avrupa 2’ncisi olan Cengiz, şimdi de Dünya şampiyonu olarak bizlere büyük bir gurur yaşattı. Cengiz’in yetiştiği güreş merkezimizde şuan 40 öğrenci daha eğitim alıyor. İnşallah Cengiz ağabeyleri onlara örnek olur. Onlarda ağabeylerinin izinden giderek madalyalar kazanıp, bayrağımızı göndere çektirerek bizleri gururlandırırlar. Cengiz’i kutluyorum, Türkiye’yi ve Aydın’ımızı daha üst noktalarda temsil edeceğine inanarak başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Hedef olimpiyat şampiyonluğu Hedefini olimpiyat şampiyonluğu olarak belirlediğini ifade eden Cengiz Arslan ise şöyle konuştu: “Ben aldığım dereceden ötürü çok mutlu ve huzurluyum. Hocalarıma, arkadaşlarıma, sevenlerime ve benim için dua eden herkese çok teşekkür ediyorum. Hocalarımın üzerimde çok emeği var. Bu arkamdaki kardeşlerimden daha ufaktım güreşe başladığımda. Bunu meslek olarak görmedim. Benim için hep bir heves, hep bir heyecandı. Emekler boşa çıkmadığı için mutluyum. Madalyaları ülkeme armağan ediyorum. Her sporcunun hedefi olimpiyattır. Olimpiyattan önce Dünya ve Avrupa şampiyonaları var. U23, büyükler ve A takım gibi 4 tane takım şansım var. İnşallah önümüzdeki yılı en şekilde değerlendireceğim. Ondan sonrası olimpiyat zaten. Allah nasip ederse oraları da göreceğiz.”

