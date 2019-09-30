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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Dünya Çocuklar ve Gençler Muaythai Şampiyonası - ANTALYA

Dünya Çocuklar ve Gençler Muaythai Şampiyonası - ANTALYA

- Muaythai müsabakalarından görüntüler - Avrupa Muaythai Federasyonu Asbaşkanı ve Türkiye Muaythai Federasyonu Başkan Vekili Hasan Yıldız ile röportajDünya Çocuklar ve Gençler Muaythai Şampiyonası - Şampiyona ilk tur eleme maçlarıyla başladıANTALYA (AA) - Dünya Çocuklar ve Gençler Muaythai Şampiyonası, Antalya 'da başladı.
Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde 65 ülkeden 800 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonanın ilk gününde, eleme müsabakaları yapıldı.Avrupa Muaythai Federasyonu Asbaşkanı ve Türkiye Muaythai Federasyonu Başkan Vekili Hasan Yıldız, organizasyonun 5 Ekim Cumartesi günü final müsabakalarıyla sona ereceğini, bu süreçte gerçekleştirilecek etkinliklerle şenlik havasında bir hafta yaşanacağını söyledi.

Türkiye'nin şampiyonaya en fazla sporcuyla katılan ülke olduğunu vurgulayan Yıldız, "Müsabakalara 116 sporcuyla katılıyoruz. Bizden sonra Rusya ikinci büyük takım. İnşallah kupayı da biz alacağız." ifadelerini kullandı.Yıldız ayrıca, şampiyona kapsamında "Temiz bir dünya için" sloganıyla sahil temizliği organizasyonu yapılacağını, bu etkinliğe Sevgi Evleri'nde kalan çocukların da katılacağını belirtti.
Şampiyona, yarın yapılacak müsabakalarla sürecek.

Dera Gesi Şampiyon Eleme Maçları Allah 

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