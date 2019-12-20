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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Dimitris Itoudis: “Geri gelmeyi başardığımız bir maç oldu”

Dimitris Itoudis: “Geri gelmeyi başardığımız bir maç oldu”

CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis'in açıklamaları

Atmosfer Basın Toplantısı Toplantı Maraton Mantalite 

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- İSTANBUL

- CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis, Anadolu Efes galibiyetinden dolayı oyuncularını tebrik ederek, “Geri gelmeyi başardığımız bir maç oldu” dedi.
CSKA Moskova, THY Euroleague’in 15. haftasında deplasmanda mücadele ettiği Anadolu Efes’i 81-80 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis, “Takımımı galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Bugün zorlu mücadelede sonuna kadar savaştılar. Anadolu Efes’i de tebrik ederim. Onlar da sonuna kadar savaştı. Geri gelmeyi başardığımız bir maç oldu. Oyuncularım açısından önemli bir maçtı. Hücumda ne zaman, neyi yapmaz gerektiklerini çok iyi anladıklarını düşünüyorum. Bugün ekim sonundan beri Euroleague’de ve liglerinde kaybetmeyen bir Anadolu Efes ile oynadık. Bu mantalite ile sahaya çıktık. Final oynadığımız Anadolu Efes kadrosunun çoğunu korudu. Aynı koçla üstüne koyarak gittiler. Euroleague maraton şekilde devam eden bir lig. Rakiplerinizi çok ciddiye almazsınız. Biz de bu maratonda galibiyet almayı başardık. Bizim için bu hafta 3 maç haftası oldu. Euroleague’in geldiği nokta neredeyse NBA temposunda. Taraftara yaptıkları güzel atmosfer için teşekkür ediyorum. Rakibimiz Anadolu Efes’i de oyundan dolayı tebrik ederim” diye konuştu.

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