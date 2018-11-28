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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
DG Sivasspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

DG Sivasspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

- Antrenmandan detaylar

- SİVAS

Rektör 


- Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda lider Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Yaklaşık iki saat süren antrenman top kapma ve pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç ile sona erdi. Antrenmana sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş katılmadı. Kırmızı-beyazlı ekip yarın basına kapalı gerçekleştireceği antrenmanın ardından hava yoluyla İstanbul'a gidecek.
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