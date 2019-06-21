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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Denizlispor, Tolgahan Acar'ı transfer etti - DENİZLİ

Denizlispor, Tolgahan Acar'ı transfer etti - DENİZLİ

- Denizli spor, Tolgahan Acar'ı transfer etti - Denizli spor Kulübü Başkanı Ali Çetin ile Asbaşkan Ali Fırat'ın Şemikler Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde detay - Kulübü Başkanı Ali Çetin ile Asbaşkan Ali Fırat ve Tolgahan Acar'ın konuşmaları - Fotoğraf çekimi Denizli spor, Tolgahan Acar'ı transfer etti - Yeşil - siyahlı takım, geçen sezon Sivasspor'da oynayan kaleci Tolgahan Acar'ı 1 yıllığına kadrosuna kattıDENİZLİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizli spor, geçen sezon Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Tolgahan Acar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Denizli spor Kulübü Başkanı Ali Çetin, Şemikler Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, belirledikleri hedefler doğrultusunda transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda son olarak Sivasspor'da forma giyen kaleci Tolgahan Acar ile 1 yıl anlaşmaya vardıklarını dile getiren Çetin, "Hayırlı uğurlu olsun. Tolgahan kardeşime güveniyoruz. Artık kalemiz emin ellerde. Kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum. Belirttiğimiz ilk 5 hedefine doğru emin adımlarla gitmek için altyapımızı oluşturup ona göre transferleri yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Denizli spor Kulübü Asbaşkanı Ali Fırat da transfer döneminin açılmasıyla beraber yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, "Çünkü sayı olarak biraz fazla transfere ihtiyaç var. Tolgahan kardeşimiz, istediğimiz, güvendiğimiz bir arkadaşımız. Kendisiyle yaptığımız görüşme olumlu sonuçlandı. Kendisine sakatsız, gol yemeyeceği başarılarla dolu bir sezon diliyorum. Hedefimiz doğrultusunda bize ciddi anlamda katkı sunacağına inanıyorum. Aramıza hoş geldin diyorum." dedi.
Tolgahan Acar ise Denizli spor'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, kulübü hedefi olduğu için tercih ettiğini ve Süper Lig'de başarılı işlere imza atacaklarına inandığını kaydetti.

İmza Töreni Transfer Dönemi Çekim Forma 

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