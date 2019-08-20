Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Denizlispor Teknik Direktörü İldiz: 'Tek hedefimiz şu an için Antalya maçı' - DENİZLİ

Denizlispor Teknik Direktörü İldiz: 'Tek hedefimiz şu an için Antalya maçı' - DENİZLİ

Denizli spor Teknik Direktörü İldiz: "Tek hedefimiz şu an için Antalya maçı" - DENİZLİ - Yukatel Denizli spor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları - Antrenmandan detaylar - Yukatel Denizli spor Teknik Direktörü Yücel İldiz ile röportaj"Tek hedefimiz şu an için Antalya maçı" - Denizli spor Teknik Direktörü Yücel İldiz: - "Kazanarak başladık ve onu devam ettirmek gerekiyor. Antalya'dan güzel bir neticeyle dönmeye çalışacağız.DENİZLİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizli spor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Antalyaspor maçıyla ilgili, "Tek hedefimiz şu an için Antalya maçı. Kazanarak başladık ve onu devam ettirmek gerekiyor. Antalya'dan güzel bir neticeyle dönmeye çalışacağız." dedi.
Yeşil - siyahlı ekip 2. haftada 25 Ağustos Pazar günü Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına sürdürdü.Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, ısınma ve taktik çalışmasıyla antrenmana başlayan oyuncular, koordinasyon, pas ve çift kale maçla idmanı tamamladı.Teknik direktör İldiz gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin ilk maçlarının her zaman zor olduğunu ve geçen yılın şampiyonunu mağlup ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Tamamen yenilenmiş bir takım olarak sahaya çıktıklarını belirten İldiz, "Son bir hafta içerisinde rakibimizi iyi analiz ettik. Sezonun açılış maçında iki şampiyona yakışan bir maç olması gerekiyordu. Galatasaray'ı anlatmaya gerek yok. Fatih hoca ve ekibini söylemeye gerek yok. Onlar gururumuz Avrupa ve Türkiye'de. Biz de kendimize göre bir camiayız. Denizli spor olan yakışanı yaptık." ifadelerini kullandı.Tüm hazırlıklarını deplasmanda oynayacakları maç için yaptıklarını anlatan İldiz şöyle konuştu:"Her zaman için çağdaş futbol oynayan, kazanma alışkanlığı olan takım yaratma adına çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Antalyaspor geçen yıl beklenenin üzerinde bir performans sergiledi. Müthiş bir çıkış yakaladılar. Bu sezona kazanarak başladılar ve belli bir oyunları var. Çok sabırlı oynamasını biliyorlar. O nedenle Antalya'da işimiz hiç kolay olmayacak. Bizim de bir oyun anlayışımız var. Onu geliştirerek devam etmek zorundayız. 1 - 2 oyuncu transferimiz daha olacak. Hafta sonuna kadar ciddi çalışmamız lazım. Ayaklarımız yere sağlam basması lazım. İki hafta üst üste çok zorlu bir müsabaka oynayacağız. Tek hedefimiz şu an için Antalya maçı. Kazanarak başladık ve onu devam ettirmek gerekiyor. Antalya'dan güzel bir neticeyle dönmeye çalışacağız."

Teknik Direktör Şampiyon Forma Rektör 

İlgili Foto Galeriler
Hamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı AttıHamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı Attı
Fransa'da Şampiyon SharapovaFransa'da Şampiyon Sharapova
Kadıköy'de Gol YağmuruKadıköy'de Gol Yağmuru
Başakşehir YıkıldıBaşakşehir Yıkıldı
Trabzon Buruk BaşladıTrabzon Buruk Başladı
Beşiktaş Sivas'ta Dağıldı!Beşiktaş Sivas'ta Dağıldı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı