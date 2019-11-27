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27 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Denizlispor, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarına devam ediyor

Denizlispor, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarına devam ediyor

Antrenmanda genel ve detay görüntüler

- DENİZLİ

Rektör 


- Denizlispor, Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Haluk Ulusoy Tesisleri’nde, Teknik Direktör Mehmet Özdilek gözetiminde güç ve dayanıklılık çalışmaları ile başlayan antrenman teknik ve taktik çalışmalarla son buldu. Antrenmana kart cezalısı Radoslaw Murawski’nin yanı sıra Rizespor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Zeki Yavru, arka adelesinde sakatlığı bulunan Kibong Mbamba ve dizinde hafif ağrıları bulunan Kerem Can Akyüz katılmadı.
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