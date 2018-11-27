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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Demir Grup Sivasspor lidere bileniyor - SİVAS

Demir Grup Sivasspor lidere bileniyor - SİVAS

- Futbolcuların antrenmana gelişi - Antrenmandan detaylar - Teknik direktör Hakan Keleş'in açıklamaları SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivas spor'un teknik direktörü Hakan Keleş, ligde lider Medipol Başakşehir ile yapacakları karşılaşmadan puanla ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

Keleş, kulüp tesislerindeki antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde 1 - 1 sona eren Çaykur Rizespor maçında oyun olarak üstün olduklarını ancak bunu skora yansıtamadıklarını belirtti.
Hatalardan dersler çıkartacaklarını dile getiren Keleş, "Önümüzde Medipol Başakşehir maçı var. Kaybettiğimiz puanları orada telafi etmek için uğraşacağız." dedi.
Medipol Başakşehir'in ligin zirvesinde yer aldığını ve iyi bir takım olduğunu vurgulayan Keleş, "Rakibimizi yenecek güçteyiz, elimizden geleni yapıp puanla dönmeye çalışacağız. Bunun çalışmalarına da başladık." diye konuştu.
Keleş, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla ilgili görüşünün sorulması üzerine ise yeni bir uygulama olduğunu belirterek, eksikliklerin düzeltileceğini inandığını ifade etti.
- AntrenmanDemir Grup Sivas spor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen idman koşuyla başladı.
Isınma hareketlerinin ardından futbolcular kondisyon çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçla devam etti.Sakatlıkları nedeniyle Mert Hakan Yandaş ile Aydın Karabulut takımdan ayrı çalıştı.

Teknik Direktör Rektör Basın Mensupları 

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