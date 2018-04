Davul, zurnacı ve cazgırlara sertifika verildi

--Başkan Kafaoğlu'nun açıklaması

- Türkiye Güreş Federasyonu ve Yağlı Güreş Düzenleyen Belediyeler Birliği yağlı güreşlerde görev alan cazgırlara ve davul zurna çalan kişilere yeni sezon öncesi güreş sahalarında yeni düzenlenen kurallar için sertifika verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Karesi toplantı salonunda düzenlenen sertifika töreninde 28 cazgır, davul ve zurnacılar ile eğitim veren 8 kurs hocasına sertifika ve teşekkür belgesi takdimi yapıldı. Sertifika töreninde konuşma yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu 3 gün boyunca eğitim alan kursiyerle ve hocalarına teşekkür ederek, “Yağlı güreş düzenleyen Kentler Birliği olarak yağlı güreş organizasyonlarının daha güzel olması için, eksikliklerimizi giderebilmek ve güzellikleri paylaşarak her güreş sahasına yaymak için bir araya geldik. Tabi ki Güreş Federasyonu en önemli paydaşımız. Onlarla birlikte organize oluyoruz. Biz belediyeler olarak bu güreş organizasyonlarını kolaylaştırmak. Gelen seyircilerin seyir zevkini arttırmak Daha güzel ortamlarda güreş yapmak. Er meydanlarını güzelleştirmek. Sesimiz, nefesimiz olan sizlerle bir araya gelerek ortak paydalarda birleşmek ve yapmış olduğumuz güzel sözler, söylemler ve enstrümanları burada paylaşarak hocalarımızdan eğitim alarak çıtayı daha yükseltmek için bir araya geldik. Eğitim hayat boyu devam etmeli. Öğrenmenin yaşı yok. Biz beşikten mezara kadar ilim öğrenin diyen bir medeniyetten geliyoruz. Ben bu eğitimlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Önemsiyorum. Bu eğitime katkı veren hocalarımızı da kutluyorum. Gerçekten bu bizim ata sporumuz. Örfümüz, adetimiz, geleneğimiz gelecek nesillere aslına uygun olarak aktarmak için bu eğitimleri tamamladık. Katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Eğitim programını tamamlayan 28 kursiyer ve eğitim veren 8 eğitmene sertifikaları Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Türkiye Güreş Federasyonu As Başkanı Mehmet Ayhan tarafından verildi.

Eğitim alan cazgırlar Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Türkiye Güreş Federasyonu As Başkanı Mehmet Ayhan’ın huzurunda uygulama yaparak, büyük alkış aldılar. (HT-OK-S)