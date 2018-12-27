David Blatt: 'Bu maç 40 dakika oynamadık'



- Olympiacos Başantrenörü David Blatt, Darüşşafaka Tekfen karşısında sahada 40 dakika kalamadıklarını ifade etti.

THY Euroleague’in 15. haftasında Olympiacos deplasmanda karşılaştığı Darüşşafaka Tekfen’e 79-75’lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Olympiacos Başantrenörü David Blatt, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Darüşşafaka'yı tebrik ederek sözlerine başlayan Blatt, “Çok iyi bir maç çıkardılar. İlk çeyreğe kötü başladık, son periyodu da kötü oynadık. Geri döndük ama hep geriden gelmiş bulunduk. Burada 40 dakika oynamalısınız. Biz bu maç 40 dakika oynamadık. Başımızı dik tutup önümüze bakmalıyız" şeklinde konuştu.

"İyi şut atamadık” Maçın genelinde iyi şut atamadıklarının altını çizen deneyimli başantrenör, “İlk çeyrekte savunmada kötüydük. İlk yarı çok top kaybı yaptık. Onlar da sayılar buldu. İyi şut atmadık. Bu sebeplerle maçı kaybettik” açıklamasını yaptı. "Şu an kalbimde ve beynimde Olympiacos var" Eski takımına karşı galibiyet almak istediğini ifade eden Birleşik Amerikalı başantrenör, şu ifadelerle açıklamasını noktaladı: "Şu an kalbimde ve beynimde Olympiacos var. Buraya konsantre olmuş durumdayım. Söylediğim gibi burada güler yüzlü insanları görmek güzel bir deneyimdi. Ancak burada olma sebebim maçı kazanmaktı. Bu açıdan bakarsak hayal kırıklığı yaşadım."

