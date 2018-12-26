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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonası - ANTALYA

Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonası - ANTALYA

- Sörf yapan sporculardan görüntüler - Sörf alanından görüntüler - GOSBF Dalga Sörfü Branşı Teknik Kurul Başkanı Tunç Üçyıldız açıklamaDalga Sörfü Türkiye Şampiyonası - Alanya'da gerçekleştirilen şampiyonada 4 kategoride yarışlar yapıldıANTALYA (AA) - Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu (GOSBF) tarafından düzenlenen Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonası, Antalya 'nın Alanya ilçesinde yapıldı.Alanya Belediyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneğinin katkılarıyla Kleopatra Plajı'nda düzenlenen şampiyonada, 45 sporcu 4 kategoride mücadele etti.Yarışlar sonunda uzun tahta kategorisinde birinciliği Yasin Pehlivan, ikinciliği Dilan Gerede Erkaya, üçüncülüğü ise Hayri Yenialp elde etti. Olimpik Milli Takım aday kadrosunun seçildiği kısa tahta kategorisinde Yasin Pehlivan birinci, Tunç Üçyıldız ikinci, Kadir Tolga Uçal da üçüncü sırada yer aldı.18 yaş altı kısa tahta kategorisinde ise Ömer Faruk Yıldız birinci, İbrahim Paçacı ikinci, Leon Arman Kapçık üçüncü oldu. Sup (kürek sörfü) kategorisinde ise Yasin Pehlivan mücadelede ilk sırada yer alırken, Eren Özdemir ikinci, Uras Durmaz ise üçüncü tamamladı.GOSBF Dalga Sörfü Branşı Teknik Kurul Başkanı Tunç Üçyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonası ile 2019 milli takım seçmeleri seviye tespit yarışları yaptıklarını söyledi.

Üçyıldız, yapılan yarışlarda başarılı sonuçlar elde eden sporcularla milli takımı oluşturacaklarını belirterek, "Olimpik bir branş olan dalga sörfünde Japonya'da düzenlenecek 2019 Dünya Şampiyonası'nda ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer alarak, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarış Milli Takım Muhabir Şampiyon A Milli Takımı 

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