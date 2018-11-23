Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Cumhuriyet Üniversitesi'nden Sivasspor'a moral yemeği

Cumhuriyet Üniversitesi'nden Sivasspor'a moral yemeği

CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız konuşma

İsaf Doğum Günü Doğum Günü Pastası Sabah Kahvaltısı Forma 

-Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz konuşma
-Detaylar

- SİVAS

- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Çaykur Rizespor maçı öncesi Demir Grup Sivasspor yönetimi, teknik heyet ve futbolcuları sabah kahvaltında misafir etti. Demir Grup Sivasspor, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'ın misafiri olarak sabah kahvaltısında Turizm Fakültesi Mihmandar Uygulama Oteli'nde bir araya geldi. Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, "Sivasspor, Sivas'ımızın en önemli markalarından biridir. Sivas'ın iki önemli markasından biri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, diğeri Sivasspor'dur. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 1974'te kurulmuştur. Üniversiteler bulunduğu şehri kalkındıracak, bulunduğu şehre hedef gösterecek yerlerdir. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Sivas bütün kurumlarıyla bir araya gelerek ortak yapabileceğimiz şeylerde birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ben katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. Bundan sonraki maçlarınızda başarılar diliyorum. Üniversite olarak dün olduğu gibi bugün ve yarın da Sivasspor’un yayındayız, destekçisiyiz. Bu noktada yapmamız gereken ne varsa onu yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.
Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ise, "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ne zaman ihtiyacımız olsa bize her zaman kapılarını açan şehrimizin çok önemli bir kurumu. Bu iş birliğimizin, bu iyi niyetin artarak devam etmesini tüm kalbimle arzuluyorum ve tekrar bu güzel organizasyon için sizlere ve değerli hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. Programda Başkan Otyakmaz, Rektör Yıldız'a günün anısına '58' numaralı Sivasspor forması hediye etti. Program sonunda Demir Grup Sivasspor'un Rumen orta saha oyuncusu Gabriel Torje'nin doğum günü dolayısıyla futbolcuya sürpriz yapılarak doğum günü pastası kesildi.
İlgili Foto Galeriler
Doğum günü faciayla sona eriyordu!Doğum günü faciayla sona eriyordu!
Beşiktaş - Sivasspor Maçından KarelerBeşiktaş - Sivasspor Maçından Kareler
Fenerbahçe - Alanyaspor Maçından KarelerFenerbahçe - Alanyaspor Maçından Kareler
Kayserispor - Galatasaray Maçından KarelerKayserispor - Galatasaray Maçından Kareler
Beşiktaş - Başakşehir Maçından KarelerBeşiktaş - Başakşehir Maçından Kareler
Galatasaray Fenerbahçe Maçından En Güzel FotoğraflarGalatasaray Fenerbahçe Maçından En Güzel Fotoğraflar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı