Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli motosikletçiler Can ve Deniz Öncü kardeşleri kabul etti - ANKARA
Can Öncü ve kardeşi Deniz Öncü'nün Cumhurbaşkanı ile sohbeti - Kenan Sofuoğlu'nun konuşması - Öncü kardeşlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kask hediye etmesi - Toplu fotoğraf çekimiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya şampiyonu milli motosikletçiler Can Öncü ve kardeşi Deniz Öncü'yü kabul etti. Öncü kardeşler, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun da eşlik ettiği kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kask hediye etti.