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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Cristiano Ronaldo'dan 'Evde kal' çağrısı

Cristiano Ronaldo'dan 'Evde kal' çağrısı

Cristiano Ronaldo'nun çocuklarına dezenfektan verdiği görüntüler

- - Ronaldo, çocuklarına temizliğin önemini anlattı İSTANBUL

Sosyal Medya Yıldız Futbolcu El Temizliği 


- Juventus'un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda çocuklarına hijyenin önemini ve korona virüsten korunmanın yollarını anlatırken, herkese de 'Evde kal' çağrısında bulundu. Dünyayı saran korona virüs tehlikesinin ardından sporcular günlerini evde geçiriyor. Juventus'un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, evde çektiği bir videoda çocuklarına hijyenin önemini anlattı. Sosyal medya hesabından videoyu paylaşan Ronaldo, çocuklarına el temizliği için dezenfektan verdi. Portekizli futbolcu videoyu 'Evde kal' notunu paylaşarak herkese çağrıda bulundu.
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