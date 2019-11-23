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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Coşkun Demirbakan: 'Penaltıdan kolay pozisyonları atamadık'

Coşkun Demirbakan: 'Penaltıdan kolay pozisyonları atamadık'

Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan'ın maç sonu açıklaması

- Coşkun Demirbakan: "Penaltıdan kolay pozisyonları atamadık"- Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan:- "Pozisyonlara girmemize rağmen final paslarında ve şutlarında gol atamadık" ESKİŞEHİR

Tarım Basın Toplantısı Toplantı Allah Rektör 


- Erzurumspor’a 2-1 mağlup olan Eskişehirspor'da Teknik Direktör Coşkun Demirbakan, "Penaltıdan kolay pozisyonları atamadık, atmamız lazımdı" dedi.
TFF 1. Lig’in 12. haftasında Eskişehirspor, evinde Erzurumspor'a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, ikinci yarı üstünlüğü ele aldıklarını ancak penaltıdan kolay pozisyonlarda golü bulamadıklarını söyledi.

Demirbakan, "Zorluk derecesi yüksek maçlardan biriydi. Her maçın senaryosu ayrı. İlk devre rakibimiz üstündü ama ikinci devre yaptığımız değişikliklerle üstünlüğü ele aldık. Pozisyonlara girmemize rağmen final paslarında ve şutlarında gol atamadık. Futbolcularım iyi mücadele etti. Ellerinden geldiği kadar hepsi canla başla çalıştı. Ben oyundan ve mücadeleden memnunum. Taraftarımızdan özür dileriz. Opsiyonumuz var, 30 puan daha kaybedebiliriz. Kalan 22 maçta telafi olacak, çok maç oynayacağız. Penaltıdan kolay pozisyonları atamadık, atmamız lazımdı. Yarın kongre var. İnşallah Eskişehirspor camiasına layık olan bir yönetim gelir" diye konuştu.

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