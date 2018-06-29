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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Çocuklar yaz tatilinde spora doyacak - İSTANBUL

Çocuklar yaz tatilinde spora doyacak - İSTANBUL

- Programdan detaylar, - İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz'un konuşmasıÇocuklar yaz tatilinde spora doyacak - İl Spor Merkezleri'nin (Yaz Spor Okulları) açılış töreni yapıldı - İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz:"Ailelerin çocuklarını gönül rahatlığıyla getirebilecekleri özelliklere sahip okullarımızda spor yapanların arasından, yarının şampiyonları olabilecek kabiliyette çocuklarımızın çıkacağına inanıyorum"İSTANBUL (AA) - İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 80. kuruluş yıl dönümü ve İl Spor Merkezleri'nin (Yaz Spor Okulları) açılış töreni gerçekleştirildi.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda düzenlenen törene, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz'un yanı sıra sporcular, kulüp yetkilileri ve antrenörler katıldı.
Törende açıklamalarda bulunan Cemil Boz, ailelerin çocuklarını spora yönlendirmedeki duyarlılığının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

İl Spor Merkezleri'nin, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve Türk toplumuna sağlıklı nesiller yetiştirmek için büyük bir görevi yerine getirdiğine inandığını belirten Boz, şunları kaydetti:"5 - 18 yaş grubunda okuyan, okul dışı çalışan ve çalışmayan çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik spor okullarımıza kayıtlar devam etmektedir. Ailelerin çocuklarını gönül rahatlığıyla getirebilecekleri özelliklere sahip okullarımızda spor yapanların arasından, yarının şampiyonları olabilecek kabiliyette çocuklarımızın çıkacağına inanıyorum. Faliyetlerimize katılan bütün çocuklarımıza ve gençlerimize, aileleriyle birlikte teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyor, sağlıklı ve mutlu bir sporculuk dönemi geçirmelerini temenni ediyorum."İl Spor Merkezleri bünyesinde 39 farklı spor dalının yanı sıra 11 de engelli spor branşı bulunuyor.

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