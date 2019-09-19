Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Club Brugge - Galatasaray maçının ardından - Club Brugge Teknik Direktörü Clement - BRUGGE

Club Brugge - Galatasaray maçının ardından - Club Brugge Teknik Direktörü Clement - BRUGGE

- Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement'in konuşmasıMaçın ardından - Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement: - "Ön tarafta oyuncularla topu buluşturduk. Ne yazık ki skora yansıtamadık" - "Bir bariz penaltı vardı. Ben uzaktan gördüm bunun penaltı olduğunu"BRÜKSEL (AA) - Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ilk haftasında Galatasaray ile golsüz berabere kaldıkları maçta etkili oyunlarını skora yansıtamadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Belçikalı teknik adam, Galatasaray'ın fiziksel olarak iyi durumda olduğunu belirterek, "Futbolda iki şey var. Bir yapmanız gerekenler bir de oynamanız gerekenler. Karşı tarafın kalecisinin kurtarışları söz konusuydu." ifadelerini kullandı.Clement, takımının kendini kanıtladığının altını çizerek, şunları kaydetti:"Bir puan aldık ama daha fazlasını yapabilirdik. Bir bariz penaltı vardı. Ben uzaktan gördüm bunun penaltı olduğunu. Eğer 1 - 0 lehimize olsaydı harika bir akşam olacaktı. Baskılı bir futbol oynadık. Ön tarafta oyuncularla topu buluşturduk. Ne yazık ki skora yansıtamadık. Buraya gelmek için iki takımı eledik, ligde de birinci sıradayız. Gelecek dönemde daha çok şey ortaya koyacağız."

Oyaca Basın Toplantısı Toplantı Rektör 

İlgili Foto Galeriler
Galatasaray - Club Brugge Maçından KarelerGalatasaray - Club Brugge Maçından Kareler
Fenerbahçeye Alanya Şoku! 3-1Fenerbahçeye Alanya Şoku! 3-1
Trabzon 1 Puanla YetindiTrabzon 1 Puanla Yetindi
Basketbolda Dünyanın En Büyüğü Belli OlduBasketbolda Dünyanın En Büyüğü Belli Oldu
5 Gollü Maçta Üç Puan Gazişehir'in5 Gollü Maçta Üç Puan Gazişehir'in
Galatasaray - Kasımpaşa Maçından KarelerGalatasaray - Kasımpaşa Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı