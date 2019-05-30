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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Çeşmeler sarı-kırmızıya boyandı

Çeşmeler sarı-kırmızıya boyandı

Taraftarların çeşmeyi boyaması

Şampiyon 

-Açıklama
-Genel ve detay görüntüler

- SİNOP

- Sinop’un Gerze ilçesinde, Galatasaray’ın şampiyon olması dolayısıyla çeşmeler sarı-kırmızıya boyandı. Geleneksel hale getirilen uygulama kapsamında bu yıl çeşmeler tekrar, Galatasaray'ın renklerine boyandı. UltrAslan Gerze Temsilcisi Kadir Aslan, ilçedeki çeşmelerin o yıl hangi takım şampiyon olursa onun renklerine boyandığını belirterek, “22. şampiyonluğumuzu ilan ettik bu sene. Gerze ilçemizde geleneksel hale gelen çeşmelerimizi, o sene hangi takım şampiyon olursa onun renklerine taraftar grupları bir araya gelerek boyuyoruz. Geçen sene 21. şampiyonluğumuzu ilan ettiğimiz zaman çeşmemizi boyamıştık. Bu sene üstünden geçiyoruz. Ufak tefek boya takviyeleri yapıyoruz. Hedef 23 diyerek gelecek sene için de adaylığımızı koyuyoruz zaten. '8 de kapanır, 18 de kapanır' diyerek herkese korku salıyoruz zaten. İlçemizde ana cadde üzerindeki asılı bayraklar ise, diğer Gerzeli vatandaşlarımız için de güzel bir görsel sergiliyor. Mayıs ayındayız. Mayıslar bizim. Bayrağımızı asıyoruz. Çeşmelerimizi boyuyoruz ve tüm taraftarlarımızı bizimle beraber destek olmaya çağırıyoruz” dedi.

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