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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Cazgırlar ve davul zurnacılara özel eğitim

Cazgırlar ve davul zurnacılara özel eğitim

- Eğitim salonundan görüntüler

Yağlı Güreş Etik Kurallar Yağlı Güreşler Eğitim Toplantısı Öğrenciler 

-- Eğitim görüntüleri
-- Cazgır Şükrü Kayabaşı açıklama
-- Müziksiyen Alaettin Zurnacı açıklama
-- Yusuf Hocaoğlu'nun açıklaması
-- Eğitime katılanlar

- (Özel Haber)- Hocaoğlu, yağlı güreş tarihinde bir ilk gerçekleşecek BALIKESİR

- Türkiye Güreş Federasyonu ve Yağlı Güreş Düzenleyen Belediyeler Birliği yağlı güreşlerde görev alan cazgırlara ve davul zurna çalan kişilere yeni sezon öncesi güreş sahalarında yeni düzenlenen kurallar için Balıkesir’de 3 gün sürecek eğitim programı düzenledi.
Balıkesir Karesi Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen eğitime Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde 2018 yılı güreş sezonunda görev alacak cazgır ve davul, zurnacılar Yağlı Güreş sahalarında düzeni sağlamak ve disiplinli olması amacıyla eğitim veriliyor. 3 gün sürecek eğitime 17 cazgır ve 15 güreş müziksiyeni katılıyor. Eğitimi Güreş Federasyonu Marmara Bölge sorumlusu ve Balıkesir Güreş İl Temsilcisi Raşit Ataş tarafından veriliyor. Eğitim toplantısına Kırkpınar ve yağlı güreşlerin ünlü cazgırı Şükrü Kayabaşı da toplantılara katılıyor. Kayabaşı, “Bugün Balıkesir’e eğitim semineri için geldim. Bu seminerlerin çok faydalı olacağına inanıyorum. Yeni sezonda tüm cazgır arkadaşlarıma, müzisiyenlere, hakemlere ve güreşçilerimize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.
Edirne’den katılan müziksiyenler derneği ikinci başkanı Alaettin Zurnacı da yaptığı açıklamada, “Güreş Federasyonu ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği tarafından bize eğitim veriyorlar. Bu toplantıda görevlilerimiz güreş alanlarında davul zurna nerede çalınır, yapılacak programları, pehlivan peşrevlerini nasıl yapacağımızı bize anlatacaklar. Yeni güreş sezonu hepimize hayırlı olsun” dedi.
"Yağlı güreşler tarihinde bir ilk gerçekleşiyor" Yağlı Güreş Belediyeler Birliği yönetim kurulu üyesi ve Basın yayın tanıtım Başkanı Yusuf Hocaoğlu ise, “Bu gün burada Yağlı Güreş Belediyeler Birliği olarak Balıkesir’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Şu anda salonda cazgırlar, davul ve zurna ekibi dualı çayır denilen Ata sporu güreşimizin olmazsa olmazları burada eğitimden geçiyorlar. Bu eğitim sayesinde Balıkesir’de eğitimden geçiyorlar. Bu eğitim sayesinde Türkiye’de bir ilk gerçekleşiyor. Bu eğitim sayesinde davranış, protokol kuralları, etik kuralları, söylem ve benzer konularda Türkiye’deki duayen hocalardan eğitim almaktalar. Bunları da bundan sonra sahalarda uygulamak için çaba harcayacaklar. Belki de Türkiye’de ilk kez böyle bir eğitimle ilerde spor okullarında ders olarak görülecek temelin atılması ve ilk öğrencileri ve sertifika alacak arkadaşlarımız olacaklar. Tarihte güreş sporunda bir ilki gerçekleştiriyoruz. Güreş Federasyonu ve Yağlı Güreş Belediyeler Birliği olarak heyecanlıyız. Çünkü burada eğitim gören kardeşlerimiz dualı çayırda çaldıkları müzik ve söylemlerle televizyon yayınları ile evlere ve aile giriyorlar. Bu eğitim çok önemli. Türk, İslam Kültür ve geleneklerini yaşatan bu guruba eğitim vermekten dolayı çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. Güreş Federasyonu ve Yağlı Güreş Düzenleyen Belediyeler Birliğinin düzenlediği eğitim toplantısı sonrası, eğitime katılan cazgır, zurnacı ve davulculara törenle Güreş Federasyonu yetkilileri, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından törenle sertifika verilecek.
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