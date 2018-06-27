Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı - RİZE
: - Futbolculardan görüntüler - Teknik direktör İbrahim Üzülmez'den detay - Kurban kesilmesi - Toplu fotoğraf çekimi - Antrenmandan görüntülerÇaykur Rize spor, yeni sezon hazırlıklarına başladıRİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rize spor, 2018 - 2019 futbol sezonunun hazırlıklarına başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan yeşil - mavili futbolcular, teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.Çaykur Rize spor'da izinli olan kaptan Orhan Ovacıklı, Recep Niyaz, Ali Çamdalı, Dhurgham İsmail ve takımda düşünülmeyen oyuncular idmana katılmadı.Başka takımda kiralık olarak oynayan ve yeni dönemde kadroda düşünülen Matic Fink de antrenmanda yer aldı. İdman öncesi yeşil - mavili yönetim kurban kesti. Rize ekibi, evindeki çalışmanın ardından ikinci etap kampını Erzurum, üçüncü etap kampını ise Slovakya'da gerçekleştirecek.