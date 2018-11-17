Çaykur Rizespor, U21 takımı ile hazırlandı



- Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, lige verilen milli maç arasını U21 takımı ile hazırlık maçı yaparak değerlendirdi. Yeşil-mavili ekip, 25 Kasım Pazar günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı ligin 13. hafta maçının hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürdü. Çaykur Rizespor, milli maç arasını U21 takımıyla yaptığı hazırlık maçı ile değerlendirdi ve 30’ar dakikalık 3 devre halinde oynadığı maçta U21 takımını 4-1 mağlup etti. Yeşil-mavili ekip maça Cihan, Fink, Saadane, Jach, Mehmet Uslu, Petrucci, Abdullah, Süleyman, Mustafa, Umar ve Gladkyy 11’i ile başladı.

İkinci yarıda Mustafa U21 takımı kadrosuna dahil olurken, yerini Robin Yalçın’a, Kaleci Cihan yerini Gürkan Hervenik’e, Fink yerini Orhan Ovacıklı’ya, Petrucci ise yerini Boldrin’e devretti. Süleyman üçüncü devrede ise U21 takımı kadrosuna dahil edildi. İlk devrenin golsüz berabere tamamlandığı hazırlık maçında ikinci devre Petrucci ve Umar’ın golleri ile 2-0 tamamlandı. Üçüncü devrede Boldrin 80 ve 85’inci dakikalarda iki gol kaydederken, U21 takımının tek golünü ise 83’üncü dakikada Süleyman Koç kaydetti.

Yeşil-mavili takım, U21 takımına karşı sahadan 4-1 galip ayrıldı. Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

