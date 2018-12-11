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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Çaykur Rizespor, taraftar desteği bekliyor - RİZE Haberi

Çaykur Rizespor, taraftar desteği bekliyor - RİZE Haberi

- İdmandan detay - Teknik direktör Okan Buruk'un futbolcularla ilgilenmesi - Çaykur Rize sporlu futbolcu Vedat Muriç'in açıklamasıÇaykur Rize spor, taraftar desteği bekliyor - Çaykur Rize sporlu futbolcu Vedat Muriç:"Kendi seyircimiz önünde devrenin son maçı. Tek isteğimiz, seyircilerimiz tribünleri doldurup bizi desteklesinler"RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında, sahasında 15 Aralık Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak Çaykur Rize spor'un Kosovalı forveti Vedat Muriç, taraftarlardan maça gelerek kendilerine destek olmalarını istedi.Vedat Muriç, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Galatasaray maçında alınan 1 puanın çok değerli olduğunu belirterek, 2 - 0'dan maçı 2 - 2'ye getirmeyi başardıklarını ancak 3 - 2 yaparak tarih yazma şansını kaçırdıklarını söyledi.

Ligde son üç maçta berabere kaldıklarını ifade eden Vedat Muriç, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bir türlü eşik atlama maçlarını koparamadık. Ankaragücü, Sivasspor maçlarını koparamadık. Son oynadığımız Galatasaray maçında patlamayı daha erken yapsaydık belki bu hafta farklı şeyler konuşuyor olacaktık. Söylenecek bir şey yok. Alanyaspor maçına iyi hazırlanıyoruz. Bu hafta finalden de öte bir maç oynayacağız. Kendi seyircimiz önünde devrenin son maçı. Tek isteğimiz, seyircilerimiz tribünleri doldurup bizi desteklesinler. Biz de elimizden gelenin fazlasını yaparak sahada mücadele edeceğiz."Kosovalı golcü oyuncu, önlerinde her şeyi telafi edebilecek 19 maç olduğuna dikkati çekerek, "Oynanmayan her maç puan ve puanlardır. Puan tablosunda alt sırada olmak bizi elbette etkiliyor ama iyi oynadığımızı biliyorum. Kırılma anlarını iyi oynayabilirsek ikinci yarı çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum." dedi.
Ligde kalma yarışında bu hafta üç kritik maç oynanacağına işaret eden Vedat Muriç, şunları söyledi:"Her maçın ayrı hikayesi var. Bu yarışta Fenerbahçe ayrı bir yerde. Fenerbahçe lig tarihinde belki de ilk defa böyle bir durumla mücadele ediyor. Sonuçta büyük camia. Onların bütçesi ile Anadolu kulüplerinin mücadelesi tartışılmaz. Fenerbahçe haricinde diğer rakiplerden daha iyi olduğumuzu düşünüyorum, oyunsal ve bireysel anlamda. İlk yarıdaki iki maçı iyi değerlendirip ardından ara kampı iyi geçirerek ikinci yarı Türk futbolu ve kendimiz için daha iyi bir Rize spor izlettirmeye çalışacağız."

Yarış Rektör 

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