Çavuşoğlu: '(Aytemiz Alanyaspor) Süper Lig'de kalmak kolay değil' - ANTALYA
Çavuşoğlu: "(Aytemiz Alanyaspor) Süper Lig'de kalmak kolay değil" - ANTALYA - Aytemiz Alanyaspor mağazasının açılışı - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun taraftarlara hitabı - Aytemiz Alanyaspor Store mağazasının açılışı ve kurdela kesimi - Mağaza içinden detaylar - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Aytemiz Alanyasporlu futbolcularla sohbetiDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da - Bakan Çavuşoğlu: - "(Aytemiz Alanyaspor) Bugün Süper Lig'de bulunduk diye geçmişteki zor günleri unutmayalım. Tekrar düşersek zorluklar yaşarız. Süper Lig'de kalmak kolay değil"ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün Süper Lig'de bulunduk diye geçmişteki zor günleri unutmayalım. Tekrar düşersek zorluklar yaşarız. Süper Lig'de kalmak kolay değil." dedi. Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde Aytemiz Alanyaspor mağazasının açılışında, Alanyaspor'un siyaset üstü olduğunu, şehirde yaşayan herkesin takımı olduğunu söyledi.
Alanya'nın tanıtımına çok büyük katkı sağlayan Alanyaspor'a sahip çıkılması gerektiğini aktaran Çavuşoğlu, Alanyaspor'un özellikle Süper Lig'e çıktığı günden bu yana birçok kişinin ikinci takımı olmaya başladığını dile getirdi.Alanyaspor'un oynadığı futbol, beyefendiliği, centilmenliği, yönetimi, futbolcuları ve özellikle taraftarıyla herkesin gönlünde taht kurduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, yedi yıl önce büyük bir borç batağı içindeki kulübün bugünkü bulunduğu noktanın unutulmaması gerektiğini ifade etti. Mevlüt Çavuşoğlu, Alanyaspor'un 3. Lig'e düşme tehlikesi yaşadığı dönemlerin olduğunu anlatarak, "O gün Alanyaseverlerle seferberlik ilan ettik. Tüm partili partisiz. Bu işler zaten siyaset değil, gönül ve sevda işidir. Herkesle kucaklaştık, bütünleştik el ele. Omuz omuza verdik ve ikinci senesinde 1. Lig'e çıktı. Birinci ligde iki sene kaldıktan sonra Süper Lig'e yükseldik." diye konuştu. - "Tekrar düşersek zorluklar yaşarız"Bu takımın ligde kalması için Alanya camiasının destek vermesi gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şu değerlendirmede bulundu:"Bugün Süper Lig'de bulunduk diye geçmişteki zor günleri unutmayalım. Tekrar düşersek zorluklar yaşarız. Süper Lig'de kalmak kolay değil. Sadece benim, belediye başkanımızın veya şehrimizin ileri gelenlerinden birkaçının bu takıma destek vermesi yetmez. Herkesin destek vermesi gerekiyor. Seyircilerimizi özellikle kutluyoruz. Her geçen gün seyirci sayımız artıyor. Türkiye'de son zamanlarda yabancı dilde isim verme konusunda bir moda var. Spor takımlarımıza, kulüplerimize de riayet etmiş. Alanya bir turizm şehri. Mağazalarımıza restoranlarımıza bazı isimleri vermemiz doğal olabiliyor ama 'Alanya Mağazası' dersek daha yakışır. Yerli ve milli olalım. Bu öneriyi de kulübümüze getirmiş oluyoruz. Alanyasporumuza destek sağlamak için açtığımız mağaza ileriki günlerde maddi kaynak sağlar. Daha da önemlisi buradan alınan ürünlerin giyilmesi ve takılmasıyla Alanyamızda Alanyaspor atmosferini hep birlikte yaşatalım."Konuşmanın ardından kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, desteklerinden dolayı Bakan Çavuşoğlu'na plaket verdi.