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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Çarşı’da derbi sevinci

Çarşı’da derbi sevinci

Kutlamalar

- İSTANBUL

Tezahür Tezahürat 


- Beşiktaşlı taraftarlar 1-0’lık Galatasaray derbi galibiyetini Çarşı’da doyasıya kutladı. Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından siyah-beyazlı taraftarlar Beşiktaş Çarşı’da galibiyeti doyasıya kutladı. Beşiktaş’ın Galatasaray'ı Ljajic’in penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etmesinin ardından, taraftarlar Çarşı’da toplanarak, takımları için tezahüratlarda bulundu. Siyah-beyazlılar uzun süre galibiyeti kutladı. Taraftarların derbi kutlaması için geniş güvenlik önlemleri de alındı.
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