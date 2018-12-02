Çarşı’da derbi sevinci



- Beşiktaşlı taraftarlar 1-0’lık Galatasaray derbi galibiyetini Çarşı’da doyasıya kutladı. Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından siyah-beyazlı taraftarlar Beşiktaş Çarşı’da galibiyeti doyasıya kutladı. Beşiktaş’ın Galatasaray'ı Ljajic’in penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etmesinin ardından, taraftarlar Çarşı’da toplanarak, takımları için tezahüratlarda bulundu. Siyah-beyazlılar uzun süre galibiyeti kutladı. Taraftarların derbi kutlaması için geniş güvenlik önlemleri de alındı.

