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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Can Altıntığ: “Final-Four’a kalmak istiyoruz”

Can Altıntığ: “Final-Four’a kalmak istiyoruz”

Bahçeşehir Koleji takım kaptanı Can Altıntığ'ın açıklamaları

- - Bahçeşehir Koleji kaptanı Can Altıntığ:- “Takımın kimyası oturdu” İSTANBUL

İhlas Kimya 


- Bu sezon Süper Lig’in yanı sıra Euro Cup’ta da mücadele edecek olan Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nda kaptan Can Altıntığ, “Takımın kimyası kısa sürede oturdu. İlk defa Avrupa’da mücadele edeceğiz. Final-Four’u bu camiaya hediye etmek istiyoruz” dedi.
Basketbol Süper Ligi’nde bu sezon 2. yılını geçirecek olan ve ayrıca Türkiye’yi Euro Cup’ta temsil edecek Bahçeşehir Koleji’nde kaptan Can Altıntığ, yeni sezon öncesi İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Bu sene takımın kimyasının oturduğunu ve iyi bir takım kurulduğunu belirten Altıntığ, “Geçen seneye göre daha genç ve dinamik bir kadro olduk. 3 oyuncumuz dışında tüm kadro yenilendi. Altyapıdan da 2 oyuncu geldi. Hazırlık döneminde takım kimyasını oturtmaya çalıştık. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Umut ediyorum ki önce sağlıklı, sonra da başarılı bir sezon geçiririz” dedi.
Kaptanlık görevinde kendisine çok fazla iş düşmeyeceğini söyleyen Altıntığ, “Daha önce Tofaş’ta kaptanlık deneyimim vardı. Çok güzel bir ortam var burada. Üstüme büyük yük düşeceğini sanmıyorum. Kısa sürede takım kimyasını oluştuğunu belirteyim. Kaptanlık konusunda büyük bir iş bana düşmeyecek” şeklinde konuştu.
Bu sene Avrupa’da mücadele edecek olmalarından dolayı heyecanlı olduklarını da belirten kaptan Altıntığ, “Bahçeşehir ailesi ilk defa Avrupa’da mücadele edecek. İlk yılımızda Final-Four hedefimiz var. Bu başarıyı bu camiaya hediye etmeyi çok isteriz” ifadelerini kullandı.
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