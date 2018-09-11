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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Cameron Jerome: “Taraftarımızın oluşturduğu atmosferi yaşamak için sabırsızlanıyorum”

Cameron Jerome: “Taraftarımızın oluşturduğu atmosferi yaşamak için sabırsızlanıyorum”

Cameron Jerome'nin açıklamaları

Atmosfer Tarım Forma Basın Mensupları 

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- İZMİR

- Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Göztepe’de görev alması halinde taraftarı önünde ilk maçına çıkacağını söyleyen golcü oyuncu Cameron Jerome, “Bornova’da taraftarımızın oluşturduğu atmosferin muhteşem ve çok özel olduğunu duydum. Bu hafta da takımda yer bulabilirsem sahaya çıkmak ve bu atmosferi yaşamak için sabırsızlanıyorum” dedi.
Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Kayserispor’u konuk edecek olan Göztepe, bu maçın hazırlıklarını Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmandan önce basın mensuplarının sorularını cevaplayan sarı-kırmızılı futbolcu Cameron Jerome, Göztepe’yi tercih etmesinin sebeplerini anlatarak, “Bana gelen çok teklif vardı. Bu ligden gelen de çok teklif vardı ama Göztepe hakkında çok güzel şeyler duydum. Başkanla görüşünce buranın çok güzel projeler geliştirdiğini öğrendim ve benim için zor bir tercih olmadı” diye konuştu.
Göztepe forması ile çıktığı ilk maç olan Alanyaspor karşılaşmasının sıcaktan dolayı kendisi için zor geçtiğini kaydeden Jerome, “Benim için aslında zor bir maç oldu. Böyle bir sıcakta yeni takımımla ilk defa oynadım. Sezon öncesinden beri maç yapmıyordum. Bu yüzden benim için zor bir maç oldu. Maçta etkili olmaya çalıştım ama maalesef istediğimiz puanları alamadık” şeklinde konuştu.
15 Eylül Cumartesi akşamı Kayserispor’u konuk edecekleri maçı heyecanla beklediğini ifade eden golcü oyuncu, “Bornova’da taraftarımızın oluşturduğu atmosferin muhteşem ve çok özel olduğunu duydum. Bu hafta da takımda yer bulabilirsem sahaya çıkmak ve bu atmosferi yaşamak için sabırsızlanıyorum. Verilen aranın ardından taraftarlarımızın önünde iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz” açıklamasında bulundu. Bu sezon için kendisine belirli bir gol hedefi koymadığını da söyleyen Jerome, “Benim için belli bir gol hedefi yok. Takımımın ligi en iyi şekilde bitirmesini istiyorum. Kulüp olarak herkes bunu hedef edindi. Benim de tek hedefim bu” diyerek sözlerini noktaladı.
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