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26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Çalışkan: 'Avrupa macerası inşallah her anlamda katkı sunar'

Çalışkan: 'Avrupa macerası inşallah her anlamda katkı sunar'

Hakan Çalışkan'ın açıklamaları

- Çalışkan: "Avrupa macerası inşallah her anlamda katkı sunar"- Mesut Bakkal, basın toplantısına katılmadı MALATYA

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- Yeni Malatyaspor Antrenörü Hakan Çalışkan, Bursaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Avrupa macerası inşallah her anlamda kulübümüze katkı sunar" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Bursaspor'a 2-1 mağlup oldu. Antalyaspor'un da Fenerbahçe'ye yenilmesiyle ligi 5. sırada bitiren Yeni Malatyaspor, Avrupa'ya gitmeye hak kazandı. Mücadele sonrası basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan antrenör Hakan Çalışkan, “Karşılaşmanın ikinci yarısı daha çok mücadele ettik. Yapılan değişiklikler bizi daha olumlu sonuçlar verdi. Belki ikinci golü de bulabilirdik. Fenerbahçe'nin de Antalyaspor'u yenmesinin ardından UEFA'ya kalmış olduk. Avrupa macerası inşallah kulübümüze her anlamda katkı sunar. Bunu hep birlikte göreceğiz. Sezonu ilk 5 içerisinde tamamladık. Yeni Malatyaspor Kulübü her yıl üstüne koyarak giriyor. Belki de önümüzdeki yıl ilk üç içerisinde olabilir. Söylenecek fazla bir şey yok. Keşke sezonu galibiyetle kapatabilseydik. Ama oyuncu arkadaşların sezon başından sonuna kadar mücadelesi sonucu ilk 5'e kaldık. Camia ve şehir için hayırlısı olur inşallah" şeklinde konuştu.
"Tahminim yeni bir hocayla yollarına devam edeceklerini düşünüyorum" Bir gazetecinin son 5 maçtaki başarılı performansları ve önümüzdeki sezon için yönetimle görüşmelerinin olup olmadığı yönündeki soruya ise Çalışkan şöyle cevap verdi: “Ben 3. ligden beri ben bu periyodun içerisinde bulundum, bu başarıları yaşamış oldum. Geçen yıl yine kritik bir dönemde Ali Ravcı hocamla yönetim bu görevi güvendi ve bize görev verdi. Biz de bu kritik süreçleri çok iyi atlattığımızı düşünüyoruz. Başkanımızın geçen hafta açıklamaları var. Takdir yönetim kurulumuzundur. Sonuçta bizim böyle planlı veya beklentimiz de yok tüm yetki kulüp yönetiminde. Tahminim yeni bir hocayla yollarına devam edeceklerini düşünüyorum. Hayırlısı diyelim. Önemli olan Yeni Malatyaspor. Bizler gelip geçiciyiz, kalıcı olan Yeni Malatyaspor. Yeni Malatyaspor bu ligde kalıcı olursa Malatya'ya inanılmaz maddi manevi katkıları olur. İnşallah da asansör takım değil de bu takım ligin kalıcı takımlarından biri tanesi olur." Bu arada Bursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise basın toplantısına çıkmadı.
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