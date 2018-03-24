Çalhanoğlu: “Maçın hakkı bizimdi” Video



- Türkiye A Milli Futbol Takımı, özel maçta İrlanda Cumhuriyeti’ni Mehmet Topal’ın attığı tek golle 1-0 mağlup etti. Maç sonu açıklamalarda bulunan Milan’da oynayan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, maçının hakkının kendilerinin olduğunu söyledi.



“Yeni formalarımız bugün bize uğur getirdi” Kendileri için çok önemli bir maç olduğunu dile getiren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, “Bizim için çok önemli bir maçtı. 2018’e iyi başlamak istiyorduk. Bu galibiyet bize çok büyük bir motivasyon verebilir. Hocamızla beraber iyi çalışıyoruz. Yeni formalarımız bugün bize uğur getirdi. İnşallah bu galibiyetleri devam eder” dedi.

“Maçın hakkı bizimdi” İlk yarı çok iyi oynadıklarını dile getiren Çalhanoğlu, “Bizim takımımızda çok genç oyuncularımız var. İlk önce önemli olan, takım halinde sahaya çıkmak, bence ilk yarı çok iyi oyun sergiledik. Şanslarımızı da bulduk ama maalesef atamadık. Rakibi hiç rahat bırakmadık, top hep bizde kaldı. İkinci yarı kornerden gol attık. Maçın hakkı bizdeydi. Galibiyet bizim için her zaman önemlidir. İnşallah böyle devam ederiz” şeklinde konuştu.

“Milan’da gösterdiğim performansı milli takımda da göstermek istiyorum” Kendisini çok iyi hissettiğini de sözlerine ekleyen milli futbolcu Çalhanoğlu, “Milan’da hocam bana bu konuda çok yardımcı oldu. Milan’da gösterdiğim performansı milli takımda da göstermek istiyorum. İnşallah bende böyle devam ederim. Takıma yardımcı olmak istiyorum. Benim için en önemli olan, her zaman takımın iyi olması ve galibiyetler” dedi.



