Buz hokeyi: Erkekler 18 Yaş Altı Dünya Şampiyonası 3. Klasman - ERZURUM
- Karşılaşmadan görüntü - Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak ile röportaj - Milli hokeyci Enes Kazancı ile röportaj - DetaylarBuz hokeyi: Erkekler 18 Yaş Altı Dünya Şampiyonası 3. Klasman - A Grubu'nda dereceye giden ülkeler ödüllerini düzenlenen seremoniyle aldı - Türk Milli Takımı'nda Muhammet Mutanoğlu, şampiyonanın en iyi kalecisi ödülünü elde etti - Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Albayrak: - "Artık buz hokeyinin sadece İskandinav ülkelerinde, ABD'de, Kanada'da ve Rusya'da iyi olan bir spor değil, Türkiye'de de iyi olabileceğini bu gençlerle göstereceğiz inşallah" - Milli hokeyci Kazancı: - "Son maçta bronz madalya için savaştık ama son anda kaçırdık"ERZURUM (AA) - Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) Erkekler 18 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu mücadeleleri ödül seremonisiyle tamamlandı.Palandöken ilçesindeki 2000 Kişilik Buz Pisti'nde 26 Mart - 1 Nisan tarihlerinde düzenlenen şampiyonanın ardından düzenlenen seremonide birinci Belçika, ikinci Meksika ve üçüncü Bulgaristan, madalya ile kupalarını, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak ve IIHF yetkililerinin elinden aldı.Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, Erzurum lu vatandaşların turnuva boyunca kendilerini yalnız bırakmayarak sürekli desteklediğini belirtti. Türkiye'nin 2026 Kış Olimpiyatları'na aday olduğunu anımsatan Albayrak, "Üçüncülük maçında sporcularımız son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmadılar. Artık buz hokeyinin sadece İskandinav ülkelerinde, ABD'de, Kanada'da ve Rusya'da iyi olan bir spor değil, Türkiye'de de iyi olabileceğini bu gençlerle göstereceğiz inşallah." diye konuştu. Milli takım sporcusu Enes Kazancı, turnuva boyunca gayet iyi bir mücadele ortaya koyduklarına inandığını belirterek, şunları kaydetti:"Son maçta bronz madalya için savaştık ama son anda kaçırdık. Berabere kalmamız bile yetiyordu bize. Son bölüme 2 - 1 geride girdik. Altı kişi oynamak için kalecimizi çıkardık. Bunun sonucunda boş kaleye bir gol daha yedik. 3 - 1 kötü bir skor bizim için, üzgünüz. Elimizden kaçtı ama önümüzde daha seneler var. Bu benim 18 yaş altındaki ilk yılımdı. Önümde daha çok şans olacak. Takımımla önümüzdeki zamanlar için savaşacağız."Öte yandan Türk Milli Takımı'nda Muhammet Mutanoğlu, şampiyonanın en iyi kalecisi ödülünü elde etti.