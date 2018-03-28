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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Buz hokeyi: Erkekler 18 Yaş Altı Dünya Şampiyonası 3. Klasman - ERZURUM

Buz hokeyi: Erkekler 18 Yaş Altı Dünya Şampiyonası 3. Klasman - ERZURUM

- Buz hokeyi: Erkekler 18 Yaş Altı Dünya Şampiyonası 3. Klasman - Buz Hokeyi maçından görüntüler - Seyircilerden görüntü - Maçtan detaylar - Plaket takdimi - İstiklal Marşı okunmasıBuz hokeyi: Erkekler 18 Yaş Altı Dünya Şampiyonası 3. Klasman - A Grubu mücadelesinde Türkiye, Meksika'yı 3 - 1 mağlup ettiERZURUM (AA) - Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) Erkekler 18 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu mücadelesinde Türkiye, Meksika'yı 3 - 1 mağlup etti.Palandöken 2000'lik Buz Pateni Salonu'ndaki maçın ilk periyodu Meksika'nın 1 - 0 üstünlüğüyle geçildi. İkinci periyotta 2 sayı bulan Türkiye, skoru 2 - 1'e getirdi.Çekişmeli geçen karşılaşmanın üçüncü periyodunda Meksika Milli Takımı sayı bulmak için kalecisini de oyuna dahil etti. Türkiye, boş kaleye attığı golle maçı 3 - 1 kazandı.Günün diğer maçlarında ise Belçika, Bulgaristan'ı 6 - 3, İsrail de Tayvan'ı uzatmada attığı sayı ile 5 - 4 mağlup etti.Şampiyonada 3. Klasman A Grubu maçları 1 Nisan'da sona erecek.

Dera İsrail 

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