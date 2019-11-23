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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bursaspor-Keçiöğrengücü maçının ardından - Yalçın Koşukavak - BURSA

Bursaspor-Keçiöğrengücü maçının ardından - Yalçın Koşukavak - BURSA

- Bursa spor - Keçiöğrengücü maçının ardından - Bursa spor teknik sorumlusu Yalçın Koşukavak'ın açıklamaları - Bursa spor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: - "Bu ligde kazanmak hiç kolay değil. Oyun içi hızlı değişkenlikler var. Maçı önceden koparabilirdik" - Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz: - "Maç beklediğimiz gibi geçti, fakat skor öyle değildi"BURSA (AA) - TFF 1. Lig'in 12. haftasında sahasında Keçiörengücü'nü 1 - 0 yenen Bursa spor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, ligde kazanmanın kolay olmadığını ve galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir mücadeleyi geride bıraktıklarını dile getirdi.Ligin başından bu yana sadece bir kez mağlup olan bir rakiple oynadıklarını belirten Koşukavak, "Bu ligde kazanmak hiç kolay değil. Oyun içi hızlı değişkenlikler var. Maçı önceden koparabilirdik. Net pozisyonlarımız vardı. Rakibe skor berabereyken bir pozisyon, son dakikalarda bir pozisyon verdik. 60. dakikadan sonra Burak Kapacak ile çok önceden maçı koparabilirdik. Böyle maçlarda fırsatlar geldiği zaman bitirmezseniz krize giriyor. Oyuncular da psikolojik olarak skora oynamaya başlıyor. Sonuç olarak Bursa spor Süper Lig'e çıkacak. Kazanmak önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 23 puan topladık ve kupada tur atladık. Başarılı bir takım olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı. - Yılmaz: "Maç beklediğimiz gibi geçti, fakat skor öyle değildi"Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, karşılaşmaya iyi başladıklarını ve net bir pozisyon bulduklarını söyledi.

"Bu golü atmış olsak şekil daha fazla değişecekti." diyen Yılmaz, şunları kaydetti:"Maç beklediğimiz gibi geçti, fakat skor öyle değildi. Rakipten daha fazla pozisyon bularak oynadık. Ne var ki biz hücuma çıkarken sonlandırmak istediğimiz bir pozisyonda topu kaybettik. Uzun bir top ve ummadığımız bir şekilde topu ağlarda gördük. İkinci yarıya da gol için başladık. Son dakikada bir net pozisyon daha kaçırdık. Bu yakaladıklarınızı gole çeviremiyorsunuz futbolun doğasında olan şey mağlubiyetle ayrılıyorsunuz. Biz buraya puan ve galibiyet için geldik. Bunun için de çaba gösterdik. Takım oyununu ligde en iyi oynayan takımlardan bir tanesiyiz. Bursa spor'u tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlara konsantre olup amacımızı daha yukarıları taşıyıp bu ligde var olduğumuzu göstereceğiz."

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