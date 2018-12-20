Bursaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları - BURSA
- Antrenmandan görüntüler Bursa spor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları - Sakatlıkları bulunan Sakho, Shehu ve Furkan Soyalp antrenmanda yer almadıBURSA (AA) - Bursa spor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 23 Aralık Pazar günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 kontrol pas oyunuyla devam etti. Yeşil - beyazlı futbolcular, daha sona taktik çalışması yaptı.Sakatlıkları bulunan Sakho, Shehu ve Furkan Soyalp antrenmanda yer almadı. Bursa spor, yarın yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.