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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bursaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçın ardından - BURSA

Bursaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçın ardından - BURSA



: - Bursa spor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri'nin açıklamalarıMaçın ardından - Bursa spor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak:"Geçen haftaki mağlubiyetten sonra bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum" - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri:"Takımımız ilerleyen dönemlerde daha iyi bir takım olacağı gerçeğini ortaya koydu. O yüzden puan alamamak üzüntü verici"BURSA (AA) - TFF 1. Lig'in 6. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1 - 0 mağlup eden Bursa spor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, güçlü bir kadroya sahip rakiplerini iyi taktikle yendiklerini söyledi.

Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un iyi bir takım olduğunu dile getirdi.Rakibin kadro yapısı olarak güçlü, ekonomik olarak da iyi durumda olduğunu belirten Koşukavak, "Maçın zor geçeceğini bilerek sahaya çıktık. Oyuncularıma bir hafta boyunca taktiksel anlamda nasıl oynayacaklarını anlattım. Onlar da senaryoyu hayata geçirip önemli bir galibiyet aldılar. Geçen haftaki mağlubiyetten sonra bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. - Erkan Sözeri: "Puan alamamak üzüntü verici"Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri de maçın zor geçeceğini bilerek sahaya çıktılarını söyledi.

Oyuna iyi başlamadıklarını anlatan Sözeri, ilk 15 dakika gol yeyince düzenlerinin bozulduğunu vurguladı. Sözeri, Bursa spor'un golden sonra dengeli bir oyun yapısına döndüğüne dikkati çekerek şöyle konuştu:"Gol yemesek kontrataklarla oyuna devam edecektik. Golü bulunca rakibimiz skoru korumaya oynadı. İkinci yarı yaptığımız hamleler meyvesini verdi ama pozisyon da üretemedik. Oyunun hakimi bizdik. Bu sıkıntıyı çalışarak çözeceğiz. En azından takımımız ilerleyen dönemlerde daha iyi bir takım olacağı gerçeğini ortaya koydu. O yüzden puan alamamak üzüntü verici. Taraftarlarımıza geçmiş olsun. Maçı izleyen taraftarlar açısından iki eski Süper Lig ekibinin müsabakası tatmin ediciydi. İki takımı da tebrik ediyorum. Hakem de genç olmasına rağmen iki taraf için de objektif bir maç yönetti."

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