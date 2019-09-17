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17 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Bursa'ya 50 basketbol sahası

Bursa'ya 50 basketbol sahası

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar konuşma

Dera Yerel Yönetimler Basketbol Yerel Yönetim 

-Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan konuşma
-Tofaş Spor Kulübü Başkanı ve CEO'su Cengiz Eroldu konuşma
-Detaylar

- - Osmangazi Belediyesi ve Tofaş Spor Kulübü tarafından gerçekleştirilen '50 Pota Semt Sahası' projesi hayata geçti BURSA

- Osmangazi Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Tofaş Spor Kulübü tarafından 50 mahalleye yapılacak basketbol sahalarının ilki törenle açıldı. Osmangazi Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve Tofaş Spor Kulübü tarafından ortaklaşa yapılacak 50 basketbol sahasından 30 tanesi tamamlandı. Tamamlanan sahalardan ilki bugün Yunuseli Mahallesi'nde hizmete açıldı. Açılışta konuşan Tofaş Spor Kulübü Başkanı ve CEO'su Cengiz Eroldu, "Geçen sene Tofaş'ın 50. yılı olması sebebiyle Bursa şehrine yönelik böyle bir proje yapma kararı aldık. Tofaş'ın ellinci yılında Bursa'da 50 tane semt sahası yapacağız. 3'e 3 basketbol oynamaya müsait bir projeyi başlattık. Bu sene de bu elli tesisi tamamlayıp Bursa'daki gençlerin ve çocukların hizmetine açacağız" dedi.
Projeye desteklerinin tam olduğunu belirten Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan, "Tofaş Spor Kulübü, yerel yönetimler ile birlikte hayata geçirdiği projesi ile planlanan 50 potadan 30'unun tamamlandığının müjdesini veriyoruz. Bu projede emekleri bulunan herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum" dedi.
Projeye destek veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise, "Bugün daha farklı bir proje ile karşınızdayız. Tofaş Bursa'mızın, Türkiye'nin gururudur. Tofaş'ı yollarda görüyoruz. Şimdi sahaya indiğini görüyoruz. Yapmış oldukları 50 potadan 8'i Osmangazi içinde. Bu şekilde basketbolu gençlere, çocuklara ve sporculara sevdirme konusunda gerçekleştirilen ilk adımı Osmangazi'de atıyoruz" dedi.

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