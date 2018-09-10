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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Burak Yılmaz, takımla çalışmalara başladı

Burak Yılmaz, takımla çalışmalara başladı

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( TRABZON ) - TRABZON

Argo Dera Milli Takım Teknik Direktör Rektör 


- Trabzonspor'u alacaklarından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) şikayet eden Burak Yılmaz takımla birlikte çalışmalara başladı.
Dünü izinli olarak geçiren Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde teknik direktör Ünal Karaman, yönetiminde Spor Toto Süper Ligin 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı.
Antrenmana ülkelerinin milli takım kamplarında bulunan Yusuf Yazıcı, Kucka, Onazi, Uğurcan Çakır, Novak, Vahid Amiri ve Hosseini katılmadı. Zargo Toure, Sosa ve Kamil Ahmet Çörekçi ise takımda ayrı koşu yaptı. Bordo-mavililer antrenmanda koşunun ardından ayak tenis oynadı. Burak Yılmaz takımla çalışmalara başladı Trabzonspor'u alacaklarından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) şikayet eden Burak Yılmaz, sakatlığının ardından takımla birlikte çalışmalara başladı.
Dünü izinli olarak geçiren bordo-mavililerde Alanyaspor maçı hazırlıklarının başlamasıyla birlikte Burak Yılmaz'da takımla çalışmalarına başladı.
Trabzonspor'u , TFF'ye şikayet etmesinin ardından bordo-mavili kulüpte kadroda olup olmayacağı merak edilen golcü oyuncu takımla birlikte çalıştı. Trabzonspor , Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.
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