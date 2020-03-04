Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Bulut: 'Kazandığımız için mutluyuz'

Bulut: 'Kazandığımız için mutluyuz'

Tamer Tuna'nın açıklamaları

Basın Toplantısı Toplantı Bulduk Rektör Irak 

-detay

- Bulut: "Kazandığımız için mutluyuz"- Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut:- "10 kişi kalmamıza rağmen golü bulduk, bundan daha da mutluyum"- "İstediğimiz güzel bir sonuç oldu" ANTALYA

- Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 10 kişi kalmalarına rağmen kazandıkları için mutlu olduğunu kaydetti.
Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor’u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Erol Bulut, zor maç olacağını bildiklerinin altını çizerek, ikinci yarıda yaklaşık yarım saat 10 kişi oynamalarına rağmen istedikleri sonucu aldıklarını söyledi.

Deplasmanda gol atmak için sahaya çıktıklarını dile getiren Bulut, “Bu doğrultuda 10 kişi kalmamıza rağmen golü bulduk, bundan daha da mutluyum. Futbolcularım iyi mücadele gösterdiler oyunu bırakmadılar. İstediğimiz güzel bir sonuç oldu. Bitmiş bir şey yok, önümüzde 90 dakika daha var. O maçta da galip gelerek adımızı finale yazdırmak istiyoruz” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı