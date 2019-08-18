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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Bülent Korkmaz: Haklı bir galibiyet aldık

Bülent Korkmaz: Haklı bir galibiyet aldık

-Bülent Korkmaz basın toplantısı

( İZMİR ) İZMİR

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda Göztepe’yi yenen Antalyaspor’da Teknik Direktör Bülent Korkmaz, haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Süper Lig’e 3 puanla merhaba diyen Antalyaspor’un Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendirdi. Korkmaz, “Oyuncularımı kutluyorum. Bu zor ambiyansta müthiş taraf desteğiyle oynayan Göztepe’yi yenmek ve lige galibiyetle başlamak çok önemliydi. Hücumda final paslarını daha iyi kullanabilirdik. Başlangıçtan memnunum. En önemlisi geçen sene olduğu gibi bu sene de iki genç oyuncumuzu ilk defa Süper Lig’de oynattık. Haklı bir galibiyet aldık” dedi.

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