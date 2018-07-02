Boluspor kamp çalışmalarına başladı

-- Necip Çarıkçı konuşması

-- Sait Karafırtınalar röp

-- Antrenman görüntüsü

-- Detaylar



- - Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı:- “Bu sene bu işi bitireceğiz”- Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar:- “3 tane daha transfer yapmayı düşünüyoruz” BOLU



- Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına bugün kendi tesislerinde Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde başladı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, kamp çalışmalarının ilk etabına Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde tesislerinde başladı.

Bolsupor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, yönetim, teknik heyet ve oyuncular Karaçayır Mahallesi’nde bulunan kulüp tesislerindeki ilk antrenman için akşam saatlerinde bir araya geldi. Sait Karafırtınalar yönetiminde toplanan kırmızı beyazlı oyuncularla tek tek el sıkışan Necip Çarıkcı, antrenman öncesinde yaptığı açıklamada, Sait Karafırtınalar ile ilk defa hazırlık kampı geçireceklerini belirterek, “İki seneden beri takımız play-offlar’da 4’üncü olduk, 3’üncü olduk. Belki bu kadro yapılanmasında maalesef geçmişte hatalar yaptık. Bu sene geçen seneki başarılı hocamız Sait hoca ve ekibi ile beraber ilk defa bir hazırlık kampı geçireceğiz. Bu konuda yönetim kurulumuz aynı yönetim kurulu. Bu sene bu işi bitireceğiz. Bu konuda da transferlerimiz devam ediyor. Belki aramıza katılmayan 2-3 transfer var. Hedefler belli. İnşallah bu sene takımımzlaı iyi bir kamp dönemiyle beraber mutlu sona geçeceğiz” dedi.

“Takımı lige en iyi şekilde hazırlamak istiyoruz” Geçtiğimiz sezon Boluspor’da başarılı bir sezon geçiren ve takımı play-off’lara taşıyan Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, yeni sezonun camiaya, yönetime ve teknik ekibine hayırlı olmasını dileyerek, “Güzel ve sakatsız, kazasız belasız bir sezon olur diye düşünüyoruz. İlk etap çalışmaları bugün itibariyle başladı.

Kiralıktan gelen oyuncularımız var. Transferini düşündüğümüz oyuncular var. Daha önceden izlediğimiz ve burada tekrar görmek istediğimiz oyuncular da var. Onları görmek adına bir hazırlık dönemi olacak. Genelde kamplar fiziksel ağırlıklı oluyor. Bu da öyle olacak. Bazı denemek istediğimiz oyuncuları görmek adına belki arada erken bir hazırlık maçı yapabiliriz. Ondan sonra rutin çalışmalar devam edecek” şeklinde konuştu.

İkinci haftanın ardından hazırlık maçlarına başlayacaklarını belirten Karafırtınalar, transfer çalışmaları hakkında da bilgiler vererek şunları kaydetti: “İkinci haftadan sonra da hazırlık maçlarımız başlayacak. Lige kadar 4 tane hazırlık maçı yapmayı düşünüyoruz. Belki 5 de olabilir. Takımı zaten tanıyoruz. 12-13 tane geçen seneden kalan oyuncumuz var. Onun üzerine gelen transferler tanıdığımız bildiğimiz oyuncular. 3 tanesi belki daha önce çalışmadığımız oyuncu. Onlar için birkaç hazırlık maçı yapıp takımı lige en iyi şekilde hazırlamak istiyoruz. 3 tane daha transfer yapmayı düşünüyoruz. Bir tane santrafor, bir tane stoper, bir tane de alternatif sol bek düşünüyoruz.”

