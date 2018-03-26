Boluspor'da hedef Gaziantepspor

-Sait Karafırtınalar'ın açıklamaları



- - Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar:- "Kalan 6 maçtan en önemlisi Gaziantepspor karşılaşması" BOLU



- Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, ligde ilk 2 iddialarının devam ettiğini ve bu hafta sonu oynayacakları Gaziantepspor maçının kalan 6 maç içinde en önemlisi olduğunu söyledi.



Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, cumartesi günü oynayacağı Gaziantepspor maçının hazırlıklarına Karaçayır Mahallesi’nde bulunan tesislerinde devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Bolu’da Fenerbahçe ile oynadıkları ve 6-2 kazandıkları hazırlık maçıyla moral bulan kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Sait Karafırtınalar, skorlara çok fazla takılmadıkları gerektiğini ve önlerindeki maçlara baktıklarını söyledi.



Fenerbahçe maçında oyuncularının performansından memnun olduğunu ifade eden Karafırtınalar, “Öncelikle Fenerbahçe camiasına teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelip bizi onurlandırdılar. Güzel bir hazırlık maçı oldu. Kolay bir şey değildi. Sıkışık programda günübirlik geldiler, bize zaman ayırdılar. Fenerbahçe maçında sadece gençlerin değil bütün takımın performansından memnunum. Skora çok takılmıyorum. Benim için oynanan oyunun güzelliği sevindiriciydi. Bu maç futbolcularımızın üzerinde oldukça moral oldu. Çok fazla takılmıyoruz. Oyunculara da söyledim. Geçmişi toprağa gömmezsen yarınlar çiçek açmaz. Çok fazla takılmayıp önümüze bakacağız” dedi.

Hafta sonu oynanacak olan Gaziantepspor maçını da değerlendiren Karafırtınalar, “Kalan son bölümde oynanacak 6 tane maçtan en önemlisi. Bunu kazandığımız zaman diğer maçların önemi olacak. İlk 2 iddiamız devam ediyor. Bunu sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Rakiplerimiz son haftalarda hep birbiriyle oynayacak. Eğer bu ay kayıpsız geçersek neden olmasın diyoruz. Olmazsa da ilk 6’daki yerimizi korumak için elimizden gelen mücadele sergileyeceğiz” şeklinde konuştu.



