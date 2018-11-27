Boluspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları - BOLU
- Antrenmandan detaylar - Teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın açıklaması, Bolu spor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları - Kırmızı beyazlı ekip, ligin 14. haftasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı - Teknik direktör Sait Karafırtınalar: - "İki puan ortalamasını tutturduğumuz sürece, sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum"BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Bolu spor, ligin 14. haftasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı. Ligde 26 puanla üçüncü sırada yer alan kırmızı beyazlı ekip, 1 Aralık'ta Bolu Atatürk Stadyumu'nda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Bolu spor, teknik direktör Sait Karafırtınalar gözetiminde Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde idman yaptı.Isınma koşusuyla başlayan antrenmanda futbolcular, teknik ve taktik ağırlıklı çalıştı.Karafırtınalar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazanamama gibi bir sıkıntılarının olmadığını söyledi.
BBu zamana kadar deplasmanda oynadıkları maçları biri hariç kazandıklarını belirten Karafırtınalar, "Bu hafta ilk yarıda ilk golümüzü yedik ve deplasmanda ilk mağlubiyetimizi aldık. İçeride kazanmaya devam edeceğiz ve bir seri başlatacağız. Üzücü olan tarafı hep rakiplerimize kaybettik. Olmaması gerekirdi. Bu maçlardan en azından ikisini kazanmamız gerekiyordu. İki puan ortalamasını tutturduğumuz sürece, sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum." diye konuştu. Karafırtınalar, bundan sonra alınacak puanların avantajlı takımı belirleyeceğini dile getirerek, kalan 4 maçı da kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.Taraftara da çağrıda bulunan Karafırtınalar, taraftar desteğinin önemli olduğunu ifade ederek, "Sahamızda oynadığımız maçlarda taraftarın coşkusunu hissediyoruz. Taraftarları bir türlü ödüllendiremiyoruz. Bu sefer farklı bir sonuç alacağız." dedi.