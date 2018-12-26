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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bodrumlu öğrenciler Atatürk için koştu - MUĞLA

Bodrumlu öğrenciler Atatürk için koştu - MUĞLA

- Koşudan görüntüler - Öğrencilerden detaylar - Sağlık ekiplerinin bazı öğrencilere müdahale etmesi - DetaylarMUĞLA (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Bodrum ilçesinde Büyük Atatürk Koşusu yapıldı.Bodrum Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünce 8 kategoride gerçekleştirilen etkinliğe, aralarında özel sporcuların da olduğu 267 öğrenci katıldı.
Turgutreis Sahilinde gerçekleştirilen koşuda, bazı öğrenciler zorlansa da yarışı büyük bir azimle bitirmeyi başardı.Fenalaşan az sayıda öğrenciye sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Yarış Öğrenciler Sağlık Ekipleri Gori 

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