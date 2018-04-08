Bodrum'da futbol maçı sırasında stat dışında kavga - MUĞLA
: - Tribünde yaşanan arbede - Stat dışına kalkanları ile çıkan polisler - İşyerlerinde oluşan hasardan detay - İşyeri zarar gören esnafın tepkisi - Yerdeki kan izleri - Polis ekiplerine destek için gelen jandarma - Misafir takımın taraftarları polis ekiplerince alandan uzaklaştırılmak üzere otobüslere bindirilmesi - Otobüslerin hareket etmesi - Güvenlik güçlerinin şüphelileri gözaltına alması - Yaralanan kişiden görüntü - Kalabalığın dağılmasını sağlayan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz'dan görüntüsü - Maç bitiminde Bodrum Belediyesi Bodrumspor taraftarlarının sevinci - Kafasından yaralanan vatandaş - Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile röportajMUĞLA (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile Bucaspor arasında oynanan karşılaşma sırasında saha dışında çıkan olaylarda 7 kişi yaralandı.Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşma sırasında, misafir takım tribün kontenjanı dolduğu için stat dışında bulundukları belirtilen bir grup taraftar ile çevredekiler arasında yaşanan tartışmanın büyümesi sonucu kavga çıktı.Çevredeki bazı esnafın iş yerinin zarar gördüğü ve 7 kişinin yaralandığı olayları önlemeye çalışan polis ekiplerine, jandarma güçleri de destek verdi.Yaralılardan bazıları kendi imkanlarıyla bazıları da ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Taşların atıldığı olayların büyümemesini için yoğun çaba harcayan güvenlik güçleri, bazı kişileri gözaltına aldı. Misafir takımın taraftarları polis ekiplerince alandan uzaklaştırıldı.Bu arada maç sırasında konuk ekip tribünlerinden sahaya girmek isteyen taraftara polis müdahale etti. Tribünden koltuk fırlatanların da olduğu karşılaşmayı ev sahibi Bodrum Belediyesi Bodrumsppor 6 - 2 kazandı.Olaylarda zarar gören esnafla görüşen Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, gerekenin yapılacağını belirterek, bölgedeki kalabalığın dağılmasını sağladı.