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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Beşiktaş taraftarlarından maça yoğun ilgi

Beşiktaş taraftarlarından maça yoğun ilgi

Beşiktaş taraftarlarından detay

Kalaba Alabalık 

-Stat detay
-Genel detay

- İSTANBUL

- Beşiktaş taraftarları, Süper Lig'de oynayacakları Atiker Konyaspor maçı için Vodafone Park ve çevresini doldurmaya başladı.
Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş, sahasında Atiker Konyaspor ile mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlılar, stat çevresinde yoğun kalabalıklar oluşurdu. Vodafone Park’ta oynanacak müsabakaya taraftarların yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.
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