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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Beşiktaş taraftarları soğuk havada sokağa döküldü

Beşiktaş taraftarları soğuk havada sokağa döküldü

Beşiktaşlıların galibiyet sevinci yaşaması genel ve detay görüntüler

- KARS

Sizce 


- Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi siyah-beyazlı ekibinin 1-0 kazanmasının ardından Kars’ta taraftarlar sokağa döküldü. Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Vodafone Park'ta oynanan derbide Beşiktaş’ın Galatasaray'ı Ljajic’in penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etmesinden sonra Kars’ta soğuk havaya aldırış etmeyen Beşiktaşlılar sokağa döküldü. Siyah-beyazlı taraftalar meşaleler yakarak Faikbey Caddesi'ne çıktı ve Galatasaray galibiyetinin sevincini yaşadı. Faikbey Caddesi üzerinde bulunan aslan heykelinin önüne gelen Beşiktaş taraftarları bir süre burada ‘Şampiyon Beşiktaş' sloganları attı. Birbirlerine sarılan siyah-beyazlı taraftarlar geç saatlere kadar galibiyet sevincini yaşadı. Beşiktaş taraftarları daha sonra sessizce dağıldı.
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