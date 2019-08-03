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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Beşiktaş’ta Olağan Divan Başkanlığı seçimi başladı

Beşiktaş’ta Olağan Divan Başkanlığı seçimi başladı

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlık Seçimi başladı

Yarış Görev Süresi Saygı Duruşu Divan Kurulu 

-İstiklal Marşı ve saygı duruşu
-DetaylarB

- İSTANBUL

- Beşiktaş Kulübü’nün 2019 yılı Olağan Divan Başkanlık Kurulu seçimi başladı.
Başkanlık için Tevfik Yamantürk, Haluk Karakurt ve Şeref Nasır yarışıyor. Beşiktaş Kulübü’nde Olağan Divan Başkanlık Kurulu seçimi Vodafone Park Kuzey Tribünü Toplantı Alanı'nda yapılan kurulda başladı.
Seçimde mevcut başkan Tevfik Yamantürk'ün yanı sıra Haluk Karakurt ve divan kurulu eski başkanlarından Şeref Nasır, siyah-beyazlı kulübün yeni divan kurulu başkanı olmak için yarışıyor. Kongre Divan Başkanlığı’na ise Ali Rıza Dizdar seçildi. 6 sandık kuruldu Saat 10.30’da başlayan Divan Başkanlığı seçimi için altı sandık kuruldu. Oy verme işlemin saat 17.00’ye kadar sürerken, yeni divan başkanın görev süresi ise üç yıl olacak. Şeref Nasır safran turuncu, Haluk Karakurt açık yeşil, Tevfik Yamantürk ise krem renkli pusula ile seçime girdi.
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