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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Beşiktaş, Slovakya'ya geldi - BRATISLAVA

Beşiktaş, Slovakya'ya geldi - BRATISLAVA

- Kafileden detaylarBeşiktaş, Slovakya'ya geldi - Siyah - beyazlı takım, Slovakya'nın Samorin kasabasında 8 Temmuz'a kadar kamp yapacakBRATİSLAVA (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapacağı kamp çalışması için Slovakya'ya geldi.İstanbul'dan özel uçakla başkent Bratislava 'ya gelen siyah - beyazlı kafileyi, taraftarlar karşıladı. Beşiktaşlı taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.Beşiktaş, Bratislava 'dan 8 Temmuz'a kadar kamp yapacağı Samorin kasabasına geçti.Beşiktaş, Slovakya kampı sırasında 7 Temmuz'da BFC Siofok ve 8 Temmuz'da Gyirmot ile karşılaşacak.Siyah - beyazlı takımın Slovakya kampında şu futbolcular yer alacak:Tolga Zengin, Fabricio Ramirez, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Matej Mitrovic, Fatih Aksoy, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Orkan Çınar, Dorukhan Toköz, Jeremain Lens, Mustafa Pektemek, Cyle Larin, Vagner Love, Erdem Seçgin, Mertcan Açıkgöz, Marlon Bülent Üçüncü, Aras Özbiliz, Oğuzhan Aydoğan, Oğuzhan Özyakup, Adriano Correia, Gary Medel, Ryan Babel, Gökhan Töre.

Hatıra Fotoğrafı Başkent 

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