Beşiktaş, Slovakya kampının ilk çalışmasını yaptı - BRATİSLAVA
- İdmandan görüntülerBeşiktaş'ın Slovakya kampı - Siyah - beyazlı takım, Slovakya'nın Samorin kasabasında ilk antrenmanına çıktıBRATİSLAVA (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, 8 Temmuz Pazar gününe kadar sürdüreceği Slovakya kampının ilk çalışmasını yaptı. Bratislava 'ya yaklaşık 22 kilometre uzaklıktaki Samorin kasabasında bulunan X bionic tesislerinde kamp çalışmalarına başlayan siyah - beyazlı ekip, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi.Siyah - beyazlı futbolcular, idmanda, pas ve kondisyon çalışmaları yaparken, teknik direktör Şenol Güneş zaman zaman oyunculara uyarılarda bulundu.Beşiktaş, kamp çalışmaları kapsamında 7 Temmuz Cumartesi günü Macaristan 2. Lig ekiplerinden BFC Siofok'la, 8 Temmuz Pazar günü ise bir başka Macar ekibi Gyirmot'la hazırlık maçı oynayacak.