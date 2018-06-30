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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Beşiktaş, Slovakya kampının ilk çalışmasını yaptı - BRATİSLAVA

Beşiktaş, Slovakya kampının ilk çalışmasını yaptı - BRATİSLAVA

- İdmandan görüntülerBeşiktaş'ın Slovakya kampı - Siyah - beyazlı takım, Slovakya'nın Samorin kasabasında ilk antrenmanına çıktıBRATİSLAVA (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, 8 Temmuz Pazar gününe kadar sürdüreceği Slovakya kampının ilk çalışmasını yaptı. Bratislava 'ya yaklaşık 22 kilometre uzaklıktaki Samorin kasabasında bulunan X bionic tesislerinde kamp çalışmalarına başlayan siyah - beyazlı ekip, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi.Siyah - beyazlı futbolcular, idmanda, pas ve kondisyon çalışmaları yaparken, teknik direktör Şenol Güneş zaman zaman oyunculara uyarılarda bulundu.Beşiktaş, kamp çalışmaları kapsamında 7 Temmuz Cumartesi günü Macaristan 2. Lig ekiplerinden BFC Siofok'la, 8 Temmuz Pazar günü ise bir başka Macar ekibi Gyirmot'la hazırlık maçı oynayacak.

Teknik Direktör Rektör Hazırlık Maçı 

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