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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Beşiktaş Müzesine anlamlı hediye

- Beşiktaş Müzesine anlamlı hediye

Çebi’nin özel motorsikleti teslim alması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Tors Toplantı 


- Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, hayatını kaybeden siyah-beyazlı taraftar Cüneyt Doğruer'in özel üretim motorsikletini Beşiktaş Müzesi adına devraldı. Vodafone Park'taki gerçekleşen Beşiktaş Divan Kurulu toplantısının sona ermesinin ardından, 1903 parçadan üretilen ve kartal motifleriyle bezenmiş motorsikletin anahtarı, merhumun abisi Erkan Doğruer tarafından siyaj-beyazlı kulübün Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye teslim edildi. Özel üretim olan motorsikletin Beşiktaş Müzesi'nde sergileneceği açıklandı. (GME-OK-S)
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