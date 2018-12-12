Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Beşiktaş, Malmö maçına hazır - İSTANBUL

Beşiktaş, Malmö maçına hazır - İSTANBUL

- Antrenmandan detaylarBeşiktaş, Malmö maçına hazırİSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında yarın İsveç ekibi Malmö'yü konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulurken, bu bölümde siyah - beyazlı oyuncular istasyon ve 5'e 2 pas çalışması yaptı.Antrenmana, sakatlıkları bulunan Pepe, Enzo Roco, Ryan Babel, Dorukhan Toköz ve Caner Erkin katılmadı.Sakatlığı geçen Jeremain Lens ise çalışmada yer aldı.

İsveç Rektör Basın Mensupları 

İlgili Foto Galeriler
İsveç Türkiye Maçından En Güzel Karelerİsveç Türkiye Maçından En Güzel Kareler
Östersunds - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme KarşılaşmasıÖstersunds - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Karşılaşması
Nusaybin'de Antitank Roketi Ele GeçirildiNusaybin'de Antitank Roketi Ele Geçirildi
Oriflame, İş Ve Cemiyet Hayatının Ünlü İsimlerini Biraraya GetirdiOriflame, İş Ve Cemiyet Hayatının Ünlü İsimlerini Biraraya Getirdi
Maç Sonunda YıkıldılarMaç Sonunda Yıkıldılar
Galatasaray - Çaykur Rizespor Maçından KarelerGalatasaray - Çaykur Rizespor Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı