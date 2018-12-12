Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Beşiktaş, Malmö maçına hazır

Beşiktaş, Malmö maçına hazır

Beşiktaş antrenmanından detay görüntüler

- İSTANBUL

İsveç Forma Rektör Trol 


- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I grubunda Malmö ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik Direktörümüz Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı.
Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Öte yandan sakatlıkları bulunan Babel, Pepe, Roco ve Caner Erkin antrenmanda yer almazken, Lens takımla birlikte çalıştı. Hollandalı oyuncunun forma giyip giymeyeceği yarın netleşecek. Bu arada, U-21 takımından; Ege Atlam, Erdem Seçgin ve Kartal Kayra Yılmaz, antrenmana katıldı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I grubu altıncı maçında yarın saat 20.55’te Vodafone Park’ta İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak.
İlgili Foto Galeriler
İsveç Türkiye Maçından En Güzel Karelerİsveç Türkiye Maçından En Güzel Kareler
Östersunds - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme KarşılaşmasıÖstersunds - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Karşılaşması
Nusaybin'de Antitank Roketi Ele GeçirildiNusaybin'de Antitank Roketi Ele Geçirildi
Oriflame, İş Ve Cemiyet Hayatının Ünlü İsimlerini Biraraya GetirdiOriflame, İş Ve Cemiyet Hayatının Ünlü İsimlerini Biraraya Getirdi
Maç Sonunda YıkıldılarMaç Sonunda Yıkıldılar
Galatasaray - Çaykur Rizespor Maçından KarelerGalatasaray - Çaykur Rizespor Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı